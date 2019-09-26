مستثمرو بدر: خفض سعر الفائدة ينعش السوق ويقلل تكلفة الاستثمار المحلى

قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خطوة جيدة تصب فى صالح الاستثمار المحلى فى مصر.



وأكد بهاء العادلى لـ "صدى البلد"، أن خفض سعر الفائدة على الإقراض مهم جدا للمستثمرين لسببين الأول تقليل التكلفة الاستثمارية للمشروعات وبالتالى انخفاض أسعار السلع والمنتجات إضافة إلى تنشيط السوق من خلال زيادة حركة البيع والشراء.



وأوضح بهاء العادلى، أن هناك مبادرات أطلقها البنك المركزي خلال الثلاث سنوات الماضية لدعم النشاط الصناعي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متفاوتة من 5 و7 و12%، ولكن يظل خفض سعر الفائدة أمرا ضروريا لزيادة نمو الاستثمارات الصناعية.



تابع رئيس جمعية مستثمرى بدر: سياسات البنك المركزى نجحت فى خفض معدلات التضخم وتراجعها خلال الفترة الماضية وبالتالى خفض سعر الفائدة الآن يؤدى لانتعاشة اقتصادية ونمو إنفاق المستهلكين.



وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها السادس منذ بداية العام الجاري اليوم الخميس، قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 13.75٪.

