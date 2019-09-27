برلماني يكشف عن القوانين المكملة للدستور المقرر إصدارها في دور الانعقاد المقبل

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن هناك عددا من القوانين المكملة للدستور التى سيكون لها الأولوية فى الإصدار خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.



وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان هذه القوانين تتمثل فى قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون المحليات وقانون تقسيم الدوائر.



وفيما يخص القوانين التى تتعلق باللجنة الإقتصادية بالبرلمان أكد أنها تتمثل فى قانون الجمارك والإجراءات الضريبية ، بالإضافة إلى مناقشة اللجنة لعدد من الاتفاقيات الدولية سواء كانت تتعلق بمنح أو قروض.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في يوم الثلاثاء المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.