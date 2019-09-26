لا للفوضى وهدم الوطن.. معلمو دمنهور: نقف مع السيسي على قلب رجل واحد

عقدت النقابة الفرعية للمعلمين بدمنهور برئاسة ابراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية ونقيب المعلمين بجنوب البحيرة، اجتماعها الدوري اليوم بمقر نادى المعلمين بدمنهور بحضور كل من عصام عرابي أمين الفرعية وأحمد لبيب أمين الصندوق وأعضاء النقابة الفرعية ورؤساء اللجان النقابية.



شهد الاجتماع التصديق علي محضر الجلسة السابق وعرض جدول الأعمال من قبل أمين الفرعية واستمع وكيل أول المعلمين الى تقارير اللجان النوعية لمناقشتها مقدمًا الشكر للجان النقابية التي قامت بتكريم الطلبة الفائقين والمعلمين المتميزين من حملة الدكتوراه والماجستير.



وطالب شاهين رؤساء اللجان النقابية بسرعة تسليم الشيكات الخاصة بالأمراض المستعصية لمن قدم الأوراق المطلوبة مع تسهيل الإجراءات لباقي المرضى من المعلمين ومناشدًا بضرورة نشر تلك الميزة بين صفوف المعلمين لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من الأعضاء.



وأعلن شاهين خلال الاجتماع عن بعض المميزات الإضافية التي سيقدمها مستشفى المعلمين خلال الفترة المقبلة للمعلمين وذويهم.



واستعرض نقيب معلمي دمنهور الإنجازات والخدمات التي قدمتها النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لأعضائها ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع محافظ الوادي الجديد، بشأن تخصيص 3 آلاف فدان للمعلمين، بواقع 1000 فدان في الخارجة، 1000 في الداخلة، 1000 في الفرافرة، على أن يتم الإعلان عن نظام التخصيص للمعلمين في حينه.



وأوضح شاهين خلال كلمته أن جموع المعلمين يقفون علي قلب رجل واحد دفاعا عن مقدرات الوطن وقائده الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في الحرب ضد الإرهاب ومواجهة المؤامرات التي تستهدف النيل من أمن وسلامة الوطن وهدم مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، معلنًا تأييد المعلمين التام للقوات المسلحة والشرطة المصرية في الاجراءات والتدابير التي يتخذونها لحماية الوطن والمواطنين. منددًا بدعوات الجماعة الإرهابية وأعوانها لإثارة القلاقل والفوضى في وطن ثابتة أركانه وراسخة مبادئه قاوم ويقاوم وسيقاوم أي قوى شر وطغيان.

