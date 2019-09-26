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محافظات

ضد الطاعون .. تحصين 35 ألف رأس ماشية فى الدقهلية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:46 م
تحصين 35 ألف رأس
تحصين 35 ألف رأس ماشية فى الدقهلية
همت الحسينى
قام فريق من مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بتحصين 35 ألفا و104 رءوس ماشية ضمن الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بمختلف وحدات ومراكز المحافظة والتي بدأت في السابع من شهر سبتمبر الجاري.

وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على اهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية ،وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري على أنه لا توجد أي حالات اشتباه إصابة ،وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية.

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