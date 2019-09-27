استكمال فعاليات معسكر شباب الوفد بمدينة العين السخنة اليوم

تستكمل اليوم الجمعة مدينة العين السخنة فعاليات معسكر شباب الوفد، الذى تنظمه اللجنة النوعية للشباب، خلال الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر، تحت عنوان«الواقع وتحديات المستقبل» ، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد.



وأعلنت اللجنة المشرفة على المعسكر، الانتهاء من كافة التجهيزات، بدءًا من التسكين، وجدول المحاضرات، والبرنامج التفصيلى والزمنى للمعسكر.



وأكدت اللجنة المشرفة على معسكر شباب الوفد، أن الهدف من عملية التدريب، هو تجهيز شباب الوفد، لكافة الفعاليات والإستحقاقات الإنتخابية القادمة؛ واستعدادًا لإنتخابات المحليات، والشيوخ والنواب، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الوفد، بضرورة إعداد كوادر وفدية من الشباب الذى يؤمن بفكر الحزب، ويعتنق نهجه الفكرى.



ومن المقرر أن يلتقى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، بشباب الحزب المشارك فى المعسكر، ويلقى خطابًا سياسيًا فى الحفل الختامى، كما يتم فتح حوار مفتوح بين رئيس الوفد والشباب.



وتتكون اللجنة المشرفة على المعسكر من طارق تهامى سكرتير مساعد الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين الصندوق المساعد للحزب، ومقرر اللجنة النوعية للشباب.



وأعلنت اللجنة المشرفة على تنظيم معسكر شباب الوفد، البرنامج التفصيلى للمعسكر،والذى سيتم تنفيذه خلال ثلاثة أيام تدريبية،تتضمن محاضرات سياسية وإدارية وإعلامية وإجتماعية تهدف إلى إعداد كوادر وفدية جديدة.



ويتضمن اليوم الثانى الجمعة 27 سبتمبر ثلاثة محاضرات هى: علم النفس الإيجابى «رؤية تطبيقية» ويتحدث فيها الدكتور هانى صبرى مدرس الإجتماع السياسى بجامعة السويس،ومحاضرة حول«التغيرات المناخية كمصدر لتهديد الأمن«دراسةحالة مصر» ويتحدث فيها الدكتور هشام بشير أستاذ العلوم السياسية،ووكيل كلية السياسة والإقتصاد بجامعة بنى سويف، ومحاضرة حول«حروب الجيل الرابع ومخططات إفشال الدولة المصرية» ويتحدث فيها اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز مستشار أكاديمية ناصر العليا.



أما اليوم الثالث السبت 28 سبتمبر، فيتضمن ثلاث محاضرات هى:صناعة الإنسان فى ضوء مهارات القرن الواحد والعشرين،وتتحدث فيها الدكتورة هاجر التونسى الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة العريش،ومحاضرة حول «الأمن القومى المصرى والعلاقات الثقافية الإفريقية»وتتحدث فيها الدكتورة رشا أبوشقرة المدرس بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة،ومحاضرة«مستقبل الإعلام فى مصر»ويتحدث فيها النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،ووزير الإعلام الأسبق.



ويختتم المعسكر مساء السبت القادم، ويلتقى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، بأبنائه شباب الحزب، ويلقى رئيس الوفد خطابًا سياسيًا هامًا، كما يتم تنفيذ جلسة حوار مفتوح مع رئيس الحزب حول أهم القضايا في الساحة السياسية.