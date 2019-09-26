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مرأة

لأهل الخليج والسعودية.. وصفة الأجداد لـ بياض ونقاء البشرة من الحبوب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:54 م
صدى البلد
ريهام قدري
بودرة قشور الرمان، من الأشياء المهمة التي يمكن أن تصنعي منها ماسكات طبيعية للبشرة ، وهذه الوصفة يستخدمها أهل الخليج والسعودية لـ بياض ونقاء البشرة.

بودرة قشر الرمان طريقة العمل
1- اجمعي قشر الرمان واتركيه في الشمس حتى يجف جيدا وضعي عليه بعض اللبن، وعصير طماطم مصفى، عسل، ليمونة وحليب بودرة.

طريقة التطبيق
ضعي ملعقة صغيرة بودرة رمان، ملعقة صغيرة لبن، ملعقة صغيرة عصرة ليمون، ملعقة صغيرة بودرة حليب، ملعقة صغيرة عسل وملعقة صغيرة عصير طماطم صافي، وتخلط جيدا حتي تصبح مثل الكريم وتوضع علي بشرتك حتي تجف جيدا وتغسلي وجهك بعد نصف ساعة .

وعليكي تطبيق الماسك لمدة اسبوعين يوميا وستندهشين من النتيجة.

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