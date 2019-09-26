برفقة ليلى علوى وباسم وتامر .. إطلالة جذابة لـ الهام شاهين في الجونة

شاركت الفنانة الهام شاهين صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة مميزة فى الجونة.



وظهرت الهام شاهين برفقة النجمة ليلى علوى، وباسم سمرة، وتامر حبيب، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري



