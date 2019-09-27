بورسعيد تطلق مبادرة لزراعة أسطح العقارات بعائد مادي .. اعرف التفاصيل

دخلت محافظة بورسعيد فعاليات إطلاق مبادرة جديدة للحفاظ على البيئة عقب نجاح مبادرتها الأولى التى أطلقتها منذ عامين تحت مسمى حدائق بلا أسوار وتواصل تنفيذها ومقرر الانتهاء منها نهاية العام الجارى 2019 .



وتعد المبادرة الجديدة التى قررت محافظة بورسعيد إطلاقها هى استكمال للمبادرة الأولى وتحمل عنوان الأسطح الخضراء لتجميل أسطح البيانات والعمارات السكنية بكافة أحياء المحافظة.



وتهدف المبادرة الجديدة التي تبنت محافظة بورسعيد وعدد من المحافظات اطلاقها بالتنسيق مع وزارة البيئة الحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة، بعدما تلاحظ وجود انتشار عدد من العشوائيات اعلى أسطح العقارات كون معظم الأسطح مليئة بالمخلفات.



وتقوم المبادرة على توعية المواطنين بتنمية ثقافة الغرس والزرع والمحافظة على المسطحات الخضراء، والتعريف بأهمية المبادرة وأهدافها عرض حلقات دورية لأساتذة واستشاريين في مجال الزراعة.



ومن المتظر ان تقوم المحافظة بتكريم أهالي العقار الفائز بأجمل عقار والذي سيتم اختياره عن طريق اللجنة المشكلة للمتابعة.



كانت وزارة البيئة اعتبرت هذا العام سوف عام التوسع فى مشروع زراعة أسطح المنازل بـالخضروات والأشجار المثمرة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لاختيار بعض الجمعيات الأهلية التى لديها خبرة فى زراعة أسطح المنازل.



وأشارت وزارة البيئة الى تقديم الدعم المالى لتنظيف أسطح المنازل وزراعتها وتقدم للجمعيات الأهلية الدعم التقنى والفنى لضمان نجاح مشروع زراعة أسطح المنازل.



وتقوم فكرة مشروع زراعة أسطح المنازل على تنظيف أسطح المنازل من المنقولات القديمة أو الأشياء المهملة، التى ليس لها أية قيمة، ثم القيام بزراعتها ببعض الخضروات والأشجار المثمرة التى يمكن أن يستفيد منها أصحاب تلك المنازل، وذلك من خلال بعض التقنيات البسيطة التى سيتم إدخالها.



ويوفر مشروع زراعة أسطح المنازل عائد اقتصادى لأصحاب تلك المنازل، ويحافظ على المنظر الجمالى والبيئة على اعتبار أنها ستكون بمثابة رئة خضراء لتلك المناطق.

