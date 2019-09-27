تنسيقية الأحزاب: الإعلام المصرى قوى ونجح فى تعرية تنظيم الإخوان فى 6 أيام فقط



وأضاف: وبدأت الحقيقة تظهر للجميع، لتفسر حالة الإقبال الشديد على الصحف والبرامج التليفزيونية فى فترات الصراع، والتى لم تكن بسبب عبقرية المحتوى، لكن لدوافع إنسانية خاصة بالجمهور الذى كان يبحث عن إجابة عن السؤال اليومى: «ماذا يحدث»؟، وباختفاء السؤال اختفت الدوافع، وظل الجمهور يبحث عن محتوى جديدا فى الإعلام المصرى، ولم يجد.



وقال إن الحقيقة يمكن فهمها من خلال تأمل أحوال الصحافة المصرية خلال 3 فترات متعاقبة، الأولى: ما قبل 25 يناير، تلك الفترة التى كان فيها المجتمع المصرى يتعامل مع الإعلام بشكل عام على أنه وسيلة لاستقاء الأخبار حول الأحداث الجارية ، وفى تلك الفترة كان خبر مقتل أكثر من 10 أشخاص فى حادث ما، أحد الأخبار الرئيسية التى تسارع الصحف كافة لنشره على مواقعها الإلكترونية، وفى صدر صفحاتها الأولى، وينال قدرا كبيرا من اهتمام الناس، وكان تجمع العشرات فى أى تظاهرة كفيلا باستفزاز العديد من وسائل الإعلام لتغطية تلك التظاهرات، وتغيرت تلك المعايير فى المرحلة الثانية: ما بعد 25 يناير، تلك الفترة التى شهدت العديد من الأحداث الملتهبة فى المجتمع المصرى، فالقتلى أصبحوا بالمئات، والمتظاهرون أصبحوا بمئات الآلاف، وتسارعت الأحداث بشكل أجبر العديد من صناع الصحافة على مجاراتها.



وأضاف : كان زيادة نهم الناس فى تلك الفترة بمتابعة الصحف فى الصباح، ووسائل الإعلام فى المساء، خاصة مع فرض حظر التجوال فى بعض الأوقات أمرا طبيعيا، يرتبط بطبيعة النفس البشرية التى تسعى دائما لمعرفة ما يجرى حولها خاصة فى فترات الصراع والأزمات، الأمر الذى انعكس على معدلات توزيع الصحف المصرية، ونسب مشاهدة العديد من البرامج التليفزيونية.



وأستطرد: عانى تنظيم الإخوان وقتها من صوت وسائل الإعلام المرتفع، وحشد الكثير من جهوده لتقويضه، فعين وزيرا للإعلام من أبنائه، واستبدل الوكالة الرسمية للدولة «أ ش أ»، والتى كانت رقم 11 فى ترتيب وكالات الأنباء العالمية، بوكالة الأناضول التركية، والتى كان يخصها بالكثير من أخبار الدولة المصرية، ليتراجع دور الوكالة الوطنية تدريجيا، الأمر نفسه مع الإعلام المرئى فظهرت الجزيرة مباشرة بصورة القناة الرسمية للدولة المصرية، المحاولات نفسها تمت فى العديد من المؤسسات الصحفية المصرية، والتى كافح العديد من أبنائها فى تلك الفترة للحفاظ على دورهم الوطنى والمهنى.



وتابع: بدأت تلك الأحداث الملتهبة فى التراجع بشكل تدريجى، عقب ثورة 30 يونيو، لتبدأ المرحلة الثالثة لتطور أوضاع الإعلام المصرى، فها هى الدولة تعود قوية مجددا لتسترد مؤسساتها، وانتهت فترة الصراع والأزمة لتبدأ فترة ما بعد الأزمة.. لتنخفض بالتدريج معدلات توزيع الصحف، ومعها نسب المشاهدة فى برامج التوك شو.



وقال : إن التحولات التى حدثت فى أجنده وسائل الإعلام والصحافة المصرية فى الفترات الثلاث، كانت تنعكس دوما على سياستها التحريرية، تلك السياسة التى نجحت فى مواكبة الأحداث فى فترات الصراع، وفشلت فى التأسيس لصحافة البناء فى فترات ما بعد الصراع.



وأكد أن كلمة السر فى إنقاذ الإعلام المصرى أصبحت هى تطوير السياسة التحريرية الخاصة بمؤسساته، والتى تمثل مجموعة المبادئ والقواعد والخطوط العريضة التى تتحكم فى الطريقة التى يقدم بها المحتوى الصحفى والإعلامى، وهو لا تكتب فى أوراق، لكنها تفهم ضمنًا من جانب العمالين فى المؤسسات الإعلامية وتظهر فى إدائهم المهنى، وتخضع لقدر من المرونة تختلف درجته من مؤسسة إلى أخرى، وتمثل الوجهة التى تختار وسيلة الإعلام اتباعها فى إجابتها على سؤالين بالغى الأهمية: ماذا ستنشر؟ وكيف ستنشر؟



واختتم:تخضع السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية إلى عوامل داخلية ترتبط بالنظام الصحفى وبيئته الداخلية، وتشمل نمط الملكية، ومصادر التمويل، ونمط الفكر الإدارى والتنظيمى الذى تتبناه المؤسسة الصحفية، وأخرى خارجية ترتبط بالبيئة المحيطة بالنظام الصحفى والتى تتمثل فى النظام السياسى والقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفى وعلاقة الصحفى بمصادره، وتتحكم تلك العوامل فى رسم السياسة التحريرية للمؤسسة، وتُسهم فى إخراج الصورة التى تظهر بها للجمهور.



أكد هيثم الشيخ، الباحث الإعلامي والمتحدث باسم تنسيقية الأحزاب، أن نجاح الإعلام في خوض أي معركة وطنية مرهون بتوافر الإرادة السياسية لذلك، لافتا إلي أن الإعلام المصري نجح في تعرية وسائل الإعلام التي تمتلكها قوى الظلام في 6 أيام فقط حينما دعمته الإرادة السياسية.وقال الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": إن قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي في قطر وتركيا مدعومة من قبل أجهزة معادية تنفق الكثير من الأموال بهدف نشر الأحباط بين جموع الشعب المصري، في حين أن الدولة المصرية كانت تتعفف أن استخدام ذات الأسلوب، وحين اتخذ القرار وفتحت الأبواب أمام الإعلام المصرى لخوض المعركة نجح في كشف فضائح القنوات المعادية للدولة.وأكد الباحث الإعلامى والمتحدث باسم تنسيقية الأحزاب أنه آن الأوان لتجديد الثقة في إعلامنا الوطني لأنه خط الدفاع الأول تجاه الحرب النفسية التي يشنها أعداء الوطن علينا، وعلى الدولة أن تمهد الطرق وتزيل العقبات وتفتح الأبواب أمام كافة المؤسسات الإعلامية كى تستطيع أن تكون ذراع القوة الناعمة لمصر.وقال إن الإعلام المصرى حين توفرت له المعلومات في الوقت المناسب نجح في عرضها بأفضل صورة بما انعكس بشكل كبير على وعي المواطنين، مؤكدا أن مصر لديها كوادر إعلامية متميزة لكنها كانت تحتاج فقط للفرصة الجيدة لإثبات ذلك.وأكد أهمية أن تنتهي نغمة الهجوم على الإعلام المصري التي تنطلق دوما من بعض المثقفين والسياسيين والنخب لآن هذا يفقد المواطن الثقة في إعلامه الوطني مما يجعله يبحث عن آخر بديل مشكوك في سلامة نواياه، وهذا أمر خطير، فإذا أردنا أن نطور الخطاب الإعلامي علينا أولا أن نجدد الثقة في إعلامنا وندعمه بالمعلومات والإمكانيات اللازمة لخوض المعركة مع قوى الظلام بشكل متكافئ.وعن سبب عدم قدرة الإعلام الوطني على جذب المواطنين في الفترة الماضية، قال "الشيخ": يمكن فهم أسباب تراجع إقبال المواطنين على الصحف المصرية فى هذه الفترة، فالأمر لم يقتصر فقط على تراجع دوافع الناس لدى متابعة الأحداث الملتهبة، لكن أيضا لم تصل المؤسسات الإعلامية فى مصر حتى الآن إلى صياغة محددة لسياساتها التحريرية بما يتناسب مع فترة ما بعد الصراع والتحول الحادث فى توجهات الجمهور، حيث تأخرت وسائل الإعلام المصرية كثيرا فى التحول من صحافة الهدم لكيان خبيث فى فترة صراعها مع النظام السياسى خلال حكم الإخوان، إلى صحافة البناء فى ظل نظام سياسى جديد، يسعى لتثبيت الدولة والحفاظ على استقرارها.وقال: الآن أصبح لزاما على القائمين على المؤسسات الإعلامية فى مصر التحلى بقدر من الشجاعة، والتخلى عن مواريث سياساتهم التحريرية الماضية، وتجربة دروب صحفية جديدة، دون التخوف من مزايدات البعض أو الارتباط بتوقعات مسبقة خاصة بأذواق الجمهور، والذى بدأ بالفعل يغير من أنماط تعامله مع وسائل الإعلام، فترك برامج السياسة وبحث عن البرامج الترفيهية، وفقد نهمه نحو الأخبار المظلمة، وأصبح يتشوق لقراءة أخبار إيجابية تتحدث عن مستقبل جديد يبحث فيه عن أمل بعد فترة طويلة من العناء.وأضاف: قد يتصور البعض أن الأمر بسيط، فقط أيد النظام السياسى فى كل موقف وفى كل قرار، واكتفى بوضع صور الرئيس خلال افتتاح المشروعات الهامة على الصفحة الأولى، لكن الحقيقة أن صحافة البناء لا تعنى ذلك تحديدا، بل تسعى لنقل الحقيقة للناس، وللعلم فإن الحقائق الإيجابية أكثر صعوبة فى نقلها عن الحقائق السلبية، فالإنجازات تحتاج لبذل المزيد من الجهد لتصديقها خاصة فى فترات ما بعد الصراع، ولا يمكن أن يحدث ذلك بالأنماط الصحفية التقليدية لكنه يحتاج لجهد حقيقي ومقنع بالصور والبيانات والأرقام، والأهم من تعريف الناس «ماذا يحدث على الأرض»، هو تعريفهم بـ«لماذا يحدث ذلك» وما هو تبعاته وتكلفته.وقال إن المتابعة لصناعة الصحافة فى العالم يدرك حقيقة ما تعانيه تلك الصناعة فى فترات ما بعد الأزمات، والتي تمثل فترة 25 يناير وما بعدها في مصر، فالدوافع التى كانت تدفع الناس لمتابعة مصادر الأخبار لم تعد موجوده، وتحول «نهم» متابعة مصادر الأخبار فى فترات الأزمات، لـ«هم» فى فترة ما بعد الأزمات.. وباتت الأسئلة تراود الكثير من أبناء المهنة كيف نسترد جمهورنا؟