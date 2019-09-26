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حوادث

باستخدام كلب.. ضبط 3 متهمين روعوا الطلبة أمام مدرسة بالدقهلية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:51 م
ضبط ٣ متهمين روعو
ضبط ٣ متهمين روعو الطلبة امام مدرسة بالدقهلية
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط ٣ أشخاص قاموا بترويع الطلبة بواسطة كلب أمام مدرسة بالدقهلية.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من بعض الأهالى، بقيام ثلاثة أشخاص (محددين) بحوزتهم كلب ملك أحدهم بترويع الطلبة أمام إحدى المدارس الإعدادية الكائنة بقرية أبوزاهر دائرة المركز.

على الفور إنتقلت قوة من المركز، وتمكنت من ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم الكلب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبسؤال بعض طالبات المدرسة، واتهموا المذكورين بترويعهم باستخدام الكلب المضبوط بحوزتهم حال خروجهم من المدرسة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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