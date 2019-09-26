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ديني

عالم بالأوقاف: مصر أقدم دولة على وجه الأرض وستظل باقية رغم أنف الإرهابيين

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:30 م
محمد شحتة
قال الشيخ زكريا العرابي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الإرهابيين يروجون الأكاذيب لإدخالنا في الفوضى وإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام.

وأضاف العرابي، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أن هؤلاء يتعاملون بمنطق التلبيس في الأمور، مثل الذي يقتل الصحابي ويتورع عن أكل تمرة وجدها ملقاة على الطريق، فهم يتعاملون بأمور ومفاهيم ليست في محلها ومن ذلك اجتزاء آيات من القرآن وتأويلها بصورة تخدم مصالحهم.

وأكد أن مصر قائمة وباقية إلى قيام الساعة بجنودها وعتادها وشعبها، منوها أن مصر هى فم التاريخ وباكورة الكون وهى أقدم دولة على وجه الأرض وأقدم حضارة.

واختتم حديثه بالآية الكريمة "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ".

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