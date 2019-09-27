ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حزب الحرية ينظم ندوة بعنوان تأثير التواصل الاجتماعي على الأمن القومي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
ماجدة بدوى
نظمت امانة التدريب والتثقيف بحزب الحرية المصري ندوة تثقيفية بعنوان "تأثير التواصل الاجتماعي على الأمن القومي"، بحضور ماجد طلعت امين التدريب والتثقيف السياسي بالجمهورية، والدكتورة جيهان بيومي امين المراءة بالجمهورية، والمهندس رافت ذكي امين التنظيم، وجلال الزغاط امين مساعد التنظيم، اللواء عرفة حمزة امين قطاع غرب القاهرة، والدكتور سمير عبد المنعم امين التدريب والتثقيف السياسي بالقاهرة.

وجرت الندوة حول حروب الجيل الرابع ومدي تاثيرها علي المجتمع وشرح اهم الوسائل التي تستخدمها ومنها السوشيال ميديا والشائعات، ثم تحدثت الدكتورة جيهان عن دور المراءة في مواجهة الشائعات ودور الام المصرية في الرقابة علي اولادها وتصحيح مفاهيمهم المغلوطة نحو الدولة.

وقال ماجد طلعت ان محاولة اعداء الوطن لاستخدام وسائل التواصل في التاثير علي الشباب واستدرجهم لمواجهات مع الدولة من شأنها احداث الفوضي من اجل زعزعة ثقة المواطن بالقيادات واحداث وقيعة بين الموطن والدولة واكد في كلمتة انه ابدا لن تسقط مصر بجهود رجالها المخلصين وتلاحم قوي الشعب مع مؤسسات الدولة كافة.

ثم قال سمير عبد المنعم، إن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي علي الامن القومي المصري وكيف يتم استخدامه للقيام باعمال عدوانية ضد الوطن وايضا يستخدم لاستهداف الشخصيات العامة وبث الشائعات التي من شأنها تكدير الامن القومي.

حضر الندوة اعضاء الحزب من مختلف الامانات وشخصيات عامة من خارج الحزب واشاد الجميع بموضوع الندوة واهميتة خلال الفترة الحالية تاكيد على دور الاحزاب السياسية في توعية المواطن وتثقيفه سياسيا من اجل بناء وعي جمعي يهتم بمصلحة الوطن ويضعه في اولوياتة الحفاظ عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح حسب الله يحذر من حروب الجيل الرابع والشائعات

قيادي بحزب الحرية يعلن التأييد الكامل للقوات المسلحة والرئيس السيسي

ترشيحاتنا

الطبيب الألماني يكشف موعد تشخيص حالة مؤمن زكريا ومدة العلاج

إنجي المقدم بإطلالة جريئة في حفل عمرو دياب.. شاهد

عمرو أديب يكشف كذبة جديدة للإخوان .. فيديو

من داخل سيارتها.. شاهد.. ياسمين صبرى بإطلالة تبرز أنوثتها

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن مظاهرات الغد .. فيديو

عمرو أديب يعرض خطة الإخوان للحشد ويعرض الجروب السري لهم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم ومكياج جذاب.. حنان مطاوع تبرز رشاقتها بعد ولادتها بأيام.. صور

بفستان أخضر أنيق ... منى زكي تخطف الأنظار في الجونة .. صور

كأنهم توءم.. لن تصدق مدى التشابه بين الأمير هاري وطفله آرتشي