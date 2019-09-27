حزب الحرية ينظم ندوة بعنوان تأثير التواصل الاجتماعي على الأمن القومي

نظمت امانة التدريب والتثقيف بحزب الحرية المصري ندوة تثقيفية بعنوان "تأثير التواصل الاجتماعي على الأمن القومي"، بحضور ماجد طلعت امين التدريب والتثقيف السياسي بالجمهورية، والدكتورة جيهان بيومي امين المراءة بالجمهورية، والمهندس رافت ذكي امين التنظيم، وجلال الزغاط امين مساعد التنظيم، اللواء عرفة حمزة امين قطاع غرب القاهرة، والدكتور سمير عبد المنعم امين التدريب والتثقيف السياسي بالقاهرة.



وجرت الندوة حول حروب الجيل الرابع ومدي تاثيرها علي المجتمع وشرح اهم الوسائل التي تستخدمها ومنها السوشيال ميديا والشائعات، ثم تحدثت الدكتورة جيهان عن دور المراءة في مواجهة الشائعات ودور الام المصرية في الرقابة علي اولادها وتصحيح مفاهيمهم المغلوطة نحو الدولة.



وقال ماجد طلعت ان محاولة اعداء الوطن لاستخدام وسائل التواصل في التاثير علي الشباب واستدرجهم لمواجهات مع الدولة من شأنها احداث الفوضي من اجل زعزعة ثقة المواطن بالقيادات واحداث وقيعة بين الموطن والدولة واكد في كلمتة انه ابدا لن تسقط مصر بجهود رجالها المخلصين وتلاحم قوي الشعب مع مؤسسات الدولة كافة.



ثم قال سمير عبد المنعم، إن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي علي الامن القومي المصري وكيف يتم استخدامه للقيام باعمال عدوانية ضد الوطن وايضا يستخدم لاستهداف الشخصيات العامة وبث الشائعات التي من شأنها تكدير الامن القومي.



حضر الندوة اعضاء الحزب من مختلف الامانات وشخصيات عامة من خارج الحزب واشاد الجميع بموضوع الندوة واهميتة خلال الفترة الحالية تاكيد على دور الاحزاب السياسية في توعية المواطن وتثقيفه سياسيا من اجل بناء وعي جمعي يهتم بمصلحة الوطن ويضعه في اولوياتة الحفاظ عليه.