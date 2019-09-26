إنجي المقدم بإطلالة جريئة في حفل عمرو دياب.. شاهد

نشرت الفنانة إنجي المقدم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " الانستجرام " صورة لها مثيرة بحفلة عمرو دياب.



وظهرت إنجي بملابس تشبه الملابس الإسباني بجيب طويل وكورنيش مفتوح فوق الركبة، وتوب بكتف وكتف بكورنيش ووردة من الجانب ويكشف خصرها.



وأمسكت إنجي بيدها حقيبة بيضاء نسقتها مع حذاء فضي وكتبت انجي تعليقا علي صورتها : Beach party vibes for today’s @amrdiab concert at @elgounafilmfestival



