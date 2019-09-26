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محافظات

5 سنوات.. تعرف على تفاصيل تشغيل أول معهد فني تمريض للبنين ببني سويف

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:00 م
معهد فني تمريض
معهد فني تمريض
محمد عبد الحليم
أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عن تشغيل أول معهد فني تمريض للبنين ( 5 سنوات ) بالمحافظة، ومقره مستشفى تكامل باروط، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من مقرات مستشفيات التكامل البالغ عددها 15 مستشفى في دائرة المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من مستشفيات التكامل بالشكل الأمثل وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصري بجميع المحافظات.

وأضاف محافظ بني سويف أنه يتابع باستمرار هذا الملف مع وكيل وزارة الصحة، لضمان المضي قدما في تنفيذ خطة الدولة والمبادرة تتبناها المحافظة في هذا الشأن، حيث تم حتى الآن الاستفادة من 8 مستشفيات تكامل في تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة ودعم القطاع.

حيث تم تشغيل وحدتين غسيل كلوي بمستشفي تكامل سدس والميمون لتقديم الخدمة الطبية لأول مرة بالقرى في تخصص غسيل الكلى، وتمت الاستفادة من 3 مستشفيات تكامل بقرى دلهانس وقمن العروس وطنسا بني مالو وتشغيلها كمركز متميز للأمومة والطفولة لتقديم خدمات يتوفر به الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم خدمة متكاملة للأم والطفل وغرفة عمليات وكشك ولادة مزود بأحدث أجهزة التخدير والحضانات، بالإضافة إلى أسًرة الرعاية المركزة، والإقامة وكافة الخدمات المعاونة، بجانب الاستفادة من مستشفى تكامل باروط كمعهد فني صحي للبنين.

وتمت الاستفادة من مستشفى تكامل مازورة كمركز حضانات وعيادات تخصصية، وإقامة مدرسة للتمريض بنات بمستشفى تكامل تزمنت والتي ساهمت في حل مشكلة عدم توافر مكان ملائم للمدرسة التي كانت بالمستشفى العام وتم نقلها لحين الانتهاء من مشروع التطوير الشامل للمستشفى.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن الخطة التي يتبناها المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة تعتبر تجربة رائدة وتلقى إشادات واسعة من مسؤولي القطاع، حيث يتم الاستفادة من المباني غير المستغلة من مستشفيات التكامل في تحسين مستوى الخدمة الصحية بالقرى،ويتعاون في ذلك المجتمع المدني بجانب المحافظة، وهذا يضاف إلى مميزات وعوائد التجربة والمبادرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات التكامل هى مستشفيات قروية صغيرة عددها حوالى 500 مستشفى على مستوى الجمهورية يوجد منها 15 مستشفى بقري بني سويف، التي بدأ إنشاؤها في عام 1997 لتقديم الخدمة الصحية في القرى وهى جزء مهم من أصول الدولة ،مشيرا إلى أن المستشفيات الـ 15 بدائرة المحافظة تم تشغيل أجزاء من مبنى المستشفى كعيادات طب أسرة، وتنفذ المحافظة خطة حاليا للاستفادة من كامل المباني، حيث يتم حاليا الاستفادة من الـ 7 مستشفيات الباقية بعدما تم الاستفادة من 8 مستشفيات أخرى.

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