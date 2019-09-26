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فن

إليسا تستعرض مهارتها فى قيادة الدراجة خلال إجازتها.. شاهد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:26 م
اليسا
اليسا
محمد بدران
استعرضت الفنانة اللبنانية إليسا مهاراتها فى قيادة الدراجة من خلال صورة نشرته على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور انستجرام.

وظهرت إليسا أثناء تواجدها داخل إحدى المدن التى تقضى فيها إجازتها الصيفية حيث ظهرت وهى تقود دراجة فى ممر خاص بالدراجات وعلقت قائلة "استمتع بالحياة".

يذكر أن إليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الكريسماس المقبل، ويعد الأخير في مشوارها الفني بعد إعلانها قرار الاعتزال.

ويتعاون مع إليسا في ألبومها الجديد عدد كبير من أهم شعراء وملحني الوطن العربي منهم أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري.

يشار إلى أن أحدث ألبومات إليسا "الى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.
إليسا تستعرض مهارتها فى قيادة الدراجة خلال إجازتها.. شاهد

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