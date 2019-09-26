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رياضة

محمود علاء ينتظم في مران الزمالك.. وتدريبات علاجية لـ عبد الغني وعبدالعزيز

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
انتظم محمود علاء مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، وذلك عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو المدير الفني للفريق امس استعدادا للمواجهة الافريقية المقبلة أمام بطل السنغال.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما أدى محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود عبدالعزيز لاعب الوسط تدريبات تأهيلية وعلاجية بجمانيزيوم النادي علي هامش تدريبات الفريق المقامة حاليا، وذلك في ظل معاناة عبدالغني من اصابة بالخلفية تعرض لها بلقاء الاهلي في السوبر المصري وزيزو بالقدم.

وعقب أداء الثنائي البرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، غادرا النادي حيث حصلا علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا وذلك من قبل الجهاز الفني.

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