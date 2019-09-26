النصر يفوز على البنك الأهلي 1-0 وديا

فاز فريق النصر بقيادة سيد عيد على فريق البنك الاهلي بقيادة عيد مرازيق بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم القادم بالدوري الممتاز ب.



سجل هدف اللقاء الوحيد جودة ايمن الوافد الجديد للنصر.



وكان الفريقان تقابلا وديا الشهر الماضي واستطاع النصر التغلب علي البنك بنفس النتيجة.



ومن المقرر ان يلتقي النصر مع غزل شبين يوم الاثنين المقبل واتحاد الشرطة يوم الخميس القادم ويسعى الجهاز الاداري بقيادة عماد مختار ومدحت محمد لاقامة مباراة اخري قوية يختتم بها النصر استعداداته لمواجهة كوكاكولا في افتتاح الموسم الجديد يوم 21 اكتوبر القادم.