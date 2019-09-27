البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.. نواب: تراجع التضخم لمستوى 6 أعوام ماضية.. انتعاش حركة السوق وانخفاض الأسعار..تشجيع المستثمرين على الاقتراض.. و تخفيض عجز الموازنة والدين الداخلى

- مفاجأة جديدة بشأن أسعار الفائدة قبل نهاية العام

- برلماني: انخفاض الفائدة سيؤدي لطرح السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

- ميزتان لخفض سعر الفائدة.. تعرف عليهما



قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 13.25% و14.25% و13.75%، من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.



وأرجع البنك المركزي المصري قراره بتخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 1%، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5 % و 4.9 % في أغسطس الماضي ، على الترتيب، باعتباره أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام.



وذكر أن تلك المؤشرات تعتبر أعلى معدل له منذ أحد عشر عاما، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل7.5 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 ، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 % خلال الربع الرابع من عام 2013 .



وأوضح أن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.





وكشف النائب الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن أسباب إنخفاض سعر الفائدة إلى 1 % والذى أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه السادس المنعقد أمس.



وقال عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن انخفاض سعر الفائدة جاء بسبب انخفاض التضخم، والتى سيكون له تأثير كبير على انخفاض الأسعار وانتعاش حركة السوق، وبالتالى انخفاض سعر المنتج المصنع فى مصر.



وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان انخفاض أسعار الفائدة إلى 1 % مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي.



وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن انخفاض سعر الفائدة إلى 1 % كان أمر متوقعا، حتى يتم إخراج الأموال التى فى البنوك لكى يتم استثمارها بشكل حقيقى ، مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة طبقا لإمكانياتهم المادية.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أكبر سبب لانخفاض سعر الفائدة هو استقرار سوق النقد وارتفاع حصيلة البنك المركزي من العملات والبنوك ، مما جعل لدينا 4 تريليونات جنيه فى البنوك لابد أن تضخ فى السوق لكى تكون هناك استثمارات، متوقعا أن يكون عائد الاستثمار أكبر من العائد فى البنوك، وذلك بعد انخفاض سعر الفائدة.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن انخفاض سعر الفائدة سيقلل من التضخم وبالتالى سيقلل من أسعار السلع المصنعة محليا والسلع المستوردة فى الخارج ، كما أنه سيشجع المستثمرين على الاقتراض من البنوك.



وأوضح أن لو أن هناك سلعا مستوردة فمن المتوقع أن تقل أسعارها خلال شهرين، أما بالنسبة للسلع المحلية ستقل أسعارها خلال شهر ونصف، مما يزيد من التنافسية فى السوق بين التاجر والمستهلك.



وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن خفض سعر الفائدة إلى 1 % يؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، حيث إنه كلما انخفض التضخم نجد ان سعر الفائدة يقل.



وأشار بدراوى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن انخفاض التضخم إلى 7.5 % أدى إلى انخفاض سعر الفائدة ، كنوع من التيسير النقدي ودفع مناخ التعاملات المالية داخل البنوك.



وكشف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن وجود أثرين إيجابيين من انخفاض سعر الفائدة ، حيث يتمثل الأثر الإيجابى الأول فى أن خفض سعر الفائدة سيؤدى إلى تخفيض عجز الموازنة والدين العام الداخلى ، مشيرا إلى أن معدلات الفائدة على الدين تصل إلى 540 مليار جنيه.



وأوضح: أن الأثر الإيجابى الثانى يتمثل فى ان خفض سعر الفائدة يؤدى إلى تحسن دور السيولة فى الأسواق ، وبالتالى تتحسن الفائدة فى الشركات والمصانع ، مما يزيد من الاستثمارات ويجعلنا نصل بمعدل جيد للفوائد وزيادة معدلات التشغيل.

