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تزيد من السكتة الدماغية 5 أضعاف.. أضرار التدخين السلبي على الأطفال

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:31 م
اضرار التدخين السلبي
اضرار التدخين السلبي على الأطفال
آية التيجي
جميعنا نعلم الكثير عن مخاطر التدخين السلبي، وبالأخص بين الأطفال، وفي هذا الصدد حذرت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، من أن التدخين السلبي للأطفال يعرضهم لخطر المعاناة من عدم انتظام ضربات القلب.

عدم انتظام ضربات القلب، والمعروفة أيضًا باسم الرجفان الأذيني (AF) من اكثر اضطراب القلب الأكثر شيوعًا، والتي تزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون، أن كل علبة سجائر تدخنها الآباء بجانب أطفالهم يوميًا تزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 18%، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونظر الفريق البحثي إلى أكثر من 5000 شاب، والذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وقاموا بمتابعته حتى وصولوا إلى 40 عامًا، ومن بين الأطفال المشاركين في الدراسة، تعرض 82% لآثار التدخين السلبي في صغرهم.

وكشفت نتائج الدراسة أنه تم تشخيص حوالي واحد من كل سبعة أشخاص الذين خضعوا للدراسة دون سن 18 عاما، بالإصابة بمرض الرجفان الأذيني، وذلك بنسبة 18%.

وقال البروفيسور غريغوري ماركوس ، مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، تشير الدراسة الجديدة إلى أن التدخين السلبي بالنسبة للأطفال، يمكن أن يؤثر عليهم بشكل كبير فيما بعد، وإصابتهم بالعديد من المشاكل الصحية، ومنها الرجفان الأذيني، والذي يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية بمقدار خمسة أضعاف.

وارتفعت معدلات الإصابة بالرجفان الأذيني في الوقت الحالي، وأصبحت مسؤولة الآن عن 750،000 حالة وفاة في المستشفيات و 130،000 حالة وفاة كل عام.

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