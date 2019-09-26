ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في الجونة.. دينا الشربيني تطل بالأبيض مع بوسي شلبي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:21 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الإعلامية بوسي شلبي علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة تجمعها بدينا الشربيني.

وظهرت دينا الشربيني بإطلالة بيضاء كت بتسريحتها المعتادة بشعر كيرلي، واكسسورات بمعصمها وارتدت بوسي شلبي قميصا اوف شولدر مقلم باللون الأبيض واللبني وتظهر بوسي في الصورة تعانق دينا الشربيني.

وكتبت بوسي تعليقا علي الصورة: "حبيبتي برج الحوت دينا الشربيني".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكتف عار وبطن مكشوف.. دينا الشربينى تشعل إنستجرام

بصورة وتعليق.. بوسي شلبي تتغزل في رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز

بوسي شلبي تهنئ رجاء الجداوي بعيد ميلادها الـ 80

باللون الأخضر.. بوسي شلبي تبهر متابعيها لإطلالة أنثوية

بفستان شفاف.. بوسي شلبي بإطلالة غير موفقة من مهرجان الجونة

كشف كبر سنها.. بوسي شلبي بمكياج يبرز تجاعيد وجهها

ترشيحاتنا

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

على طريقة محمد هنيدي.. تحويل مسار طائرة بسبب راكبة علقت بالمرحاض

برفقة ليلى علوى وباسم وتامر .. إطلالة جذابة لـ الهام شاهين في الجونة

اوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة أنيقة بـ الاحمر

بعد خسارة وزنها.. آيتن عامر تخطف الأنظار بفستان يبرز رشاقتها

النقل تنفي زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الجونة.. دينا الشربيني تطل بالأبيض مع بوسي شلبي

إنجي المقدم بإطلالة جريئة في حفل عمرو دياب.. شاهد

من أجل موبايل ومبلغ بسيط.. امرأة حامل تفقد طفلها بعد هجوم لص عليها