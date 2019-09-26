في الجونة.. دينا الشربيني تطل بالأبيض مع بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة تجمعها بدينا الشربيني.
وظهرت دينا الشربيني بإطلالة بيضاء كت بتسريحتها المعتادة بشعر كيرلي، واكسسورات بمعصمها وارتدت بوسي شلبي قميصا اوف شولدر مقلم باللون الأبيض واللبني وتظهر بوسي في الصورة تعانق دينا الشربيني.
وكتبت بوسي تعليقا علي الصورة: "حبيبتي برج الحوت دينا الشربيني".
وظهرت دينا الشربيني بإطلالة بيضاء كت بتسريحتها المعتادة بشعر كيرلي، واكسسورات بمعصمها وارتدت بوسي شلبي قميصا اوف شولدر مقلم باللون الأبيض واللبني وتظهر بوسي في الصورة تعانق دينا الشربيني.
وكتبت بوسي تعليقا علي الصورة: "حبيبتي برج الحوت دينا الشربيني".