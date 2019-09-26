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حمدي رزق: الإعلام المصري وقف صامدا ضد موجة الشائعات الفترة الماضية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:09 م
حمدي رزق
حمدي رزق
خالد محيي الدين
قال الإعلامي "حمدي رزق"، إن الفترة الماضية شهدت الكثير من الشائعات التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة البلبلة وتشتيت الصف المصري، ولكن الإعلام المصري الحر وقف صامدا أمام تلك الموجة من الشائعات ردا عليها بالأدلة الملموسة والحقائق.

وتابع "رزق" خلال تقديمه برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن هناك مؤامرة كبري من قطر وتركيا لمحاولة يائسة لتركيع مصر وإخضاعها لسيطرتهم، مؤكدا أن هناك محاولات لتسخين الأوضاع الداخلية في مصر.

ونوه، إلى أن تميم وأردوغان يدعمان جماعة الاخوان بشكل كبير وعلي نطاق واسع في الكثير من دول العالم، قائلا "محدش شاف الأماكن اللي معمولة ليهم بره".

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