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برلمان

طلب إحاطة لتأخر إنهاء مشروعات الصرف الصحى فى قويسنا وبركة السبع

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:06 ص
الصرف الصحى
الصرف الصحى
معتز الخصوصى
قال النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارة الإسكان خلال دور إنعقاد البرلمان القادم.

وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلب الإحاطة بشأن تأخر الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى دائرة قويسنا وبركة السبع لمحافظة المنوفية ، مؤكدا أن هذه المشروعات متأخرة منذ أكثر من 10 سنوات ، وان الأوان للإنتهاء منها على أرض الواقع.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة الثلاثاء المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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