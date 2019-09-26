بعد رحيله.. لماذا أحب المصريون جاك شيراك

توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، صباح اليوم، عن عمر 86 عاما، والذي كان قد تولى رئاسة فرنسا لمدة ولايتين رئاسيتين من عام 1995 وحتى عام 2007، حقق خلالها العديد من النجاحات على الساحة السياسية الفرنسية، وعلى صعيد العلاقات الفرنسية الخارجية مع دول العالم.
"شيراك" الذي تولى رئاسة فرنسا لمدة 12 عاما، وصفت بأنها فترة استثنائية في حكم فرنسا، لما شهدته من إصلاحات متعددة، حتى سعى طوال مسيرته السياسية إلى إعلاء صوت فرنسا من خلال نجاحات دولية عديدة، لاسيما من خلال رفضه المشاركة في الحرب على العراق.
"شيراك" الذي تولى رئاسة فرنسا لمدة 12 عاما، وصفت بأنها فترة استثنائية في حكم فرنسا، لما شهدته من إصلاحات متعددة، حتى سعى طوال مسيرته السياسية إلى إعلاء صوت فرنسا من خلال نجاحات دولية عديدة، لاسيما من خلال رفضه المشاركة في الحرب على العراق.
و بذكائه ودبلوماسيته استطاع شيراك أن تجمعه علاقات طيبة مع دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها الدول العربية، حتى كانت علاقات صداقة وثيقة مع الرؤساء والملوك العرب، وفي مقدمتهم الرئيس حسني مبارك، و اللذان أطلقا من القاهرة "السياسة العربية المتوسطية لفرنسا" عام 1996، خلال خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي بالقاهرة.
شيراك الذي حظي بتأييد شعبي واسع بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة للغزو الأمريكي للعراق، قال وقتها: «بالنسبة لنا تعد الحرب دائما دليلا على الفشل وأسوأ الحلول، ولذا يجب بذل الجهود لتجنبها»، الأمر الذي عكر صفو العلاقات بين باريس وواشنطن.
"شيراك" الذي كان يتردد كثيرا على مصر لزيارة آثارها، قبل وصوله لحكم فرنسا، وخاصة حينما كان يشغل منصب عمدة باريس، جمعته صداقة بـ عم «عبده»، والتي لم تنقطع تلك الصداقة بينهما، حتى بعد وصول "شيراك" لحكم فرنسا، وكانت بينهما خطابات متبادلة، حتى أن عم «عبده» قال في أحد تصريحاته قبل وفاته، أن جاك شيراك حينما كان عمدة باريس كان يكتب خطاباته له على الآلة الكاتبة، ويمهرها بتوقيعه وتوقيع زوجته.