حمدي رزق لـ المصريين: لو نسيتوا اللى جرى من الإخوان هاتوا الدفاتر تنقرا

قال الإعلامي حمدي رزق، محفزا المصريين للوقوف ضد شائعات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار: "لو نسيتوا اللى جرى هاتوا الدفاتر تنقرا".



وأكد الإعلامي حمدي رزق خلال تقديمه برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تلك الجماعة كانت تضع يد الفوضي علي كل قطاعات وأزرع الدولة المصرية، حيث شرعوا في محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء علي بابا الأقباط الراحل "شنودة"، فضلا عن الأزمات التي افتعلوها في قطاع الكهرباء والوقود.



لفت الإعلامي حمدي رزق، إلي أن المصريين لا يجب عليهم نسيان تلك الفترة السوداء في تاريخ البلاد، حيث دفعت مصر وقتها ضريبة كبري للتخلص من ذلك الوباء الأسود.