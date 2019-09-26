وائل الإبراشي: الحملات العدائية ضد مصر ليست موجهة للرئيس ولكن للدولة.. فيديو

قال الاعلامى وائل الابراشي ان الحملات العدائية ضد مصر ليست موجهة للرئيس السيسي وإنما موجهة للدولة الوطنية بمفهومها العام سواء جيشا او قضاء او شعبا، مشيرا الى انه يجب ان يكون للمواطن حس بأنه حينما يكون الامر متعلقا بالمؤسسات فيجب الانتباه.



وأضاف الابراشي خلال برنامجه "كل يوم" انك ستجد فى خطاباتهم العدائية الغاء التاريخ المصري كله، مشيرا الى ان القضية مع الجيش والوطن والتاريخ الذي يريدون محوه.



وتابع أن هذا الامر جعل المواطنين ينتبهون جيدا لهذه الامور الخبيثة حيث ان الشعب المصري الواعي سيحمى الوطن من هذه الدعوات العدائية .



واستكمل الإعلامي وائل الابراشي أن هناك ايهاما من الاخوان الارهابية بأنهم على ثقة بانتهاء الدولة المصرية ونجاحهم فى تدميرها. مشيرا الى انها حالة عبثية قد وصلوا لها وهذا يدل على افلاسهم ويأسهم.