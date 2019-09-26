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رياضة

إنبي يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:21 م
مباراة إنبي وطلائع
مباراة إنبي وطلائع الجيش
حسام الحارتي
تقدم فريق إنبي على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز محمد شريف لاعب نادي إنبي هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 15"، من خلال تمرير قصيرة بين لاعبي إنبي لتنتهي بتمره من أحمد شكري لتصل إلى محمد شريف لتسكن شباك طلائع الجيش .

ويسعى فريق إنبي لتخطي مفاجأة الخسارة من منافسه فريق بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة بالجولة الماضية.

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