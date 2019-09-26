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برلمان

برلمانى: استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ يعكس نجاح مصر فى التفاوض

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:36 م
التابوت الذهبي للكاهن
التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ
معتز الخصوصى
أشاد النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإعلان مصر إسترداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من متحف المتروبوليتان، مشيرا إلى أن وزارة الآثار تبذل جهودا جيدة لاستراداد الاثار المصرية المنهوبة فى الخارج.

وأضاف لـ"صدى البلد" أن مصر تقدم دلائل بشأن امتلاكها لآثارها فى الخارج ، التى تم تهريبها بشكل غير شرعى ، مشيرا إلى أنها خطوة ناجحة فى إطار قدرة مصر على التفاوض مع الخارج لإعادة اثارها المنهوبة بالخارج.

ولفت عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى أن هذه الخطوة سبقها مجموعة مفاوضات كبيرة قادتها مصر من خلال امتلاكها أوراق تثبت ملكيتها لأثارها المنهوبة فى الخارج ، مؤكدا أن هذه الآثار تعتبر جزءا من تاريخ مصر.

كان الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعلن انه سوف يتم استرداد تابوت نجم عنخ لمصر في الفترة المقبلة، مضيفا أنه «لأول مرة أعلن أن تابوت نجم عنخ، وهو تابوت خشبي مذهب، تابعته إدارة الآثار المستردة في متحف المتروبوليتان بأمريكا، تم بيعه بورق مزور، وتم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاسترداده.

وتابع: «متحف المتروبوليتان، خاطب وزارة الخارجية المصرية واعتذر عن شراء التابوت، وأبدى نيته في إرجاع التابوت لمصر مرة أخري» مشيرا إلي أن وزارة الطيران سوف تقوم بنقل هذا التابوت من أمريكا إلي مصر مجانا، لافتا إلي أنه سوف يقام احتفال كبير عند وصول التابوت إلي مصر

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