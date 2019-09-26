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أخبار العالم

إجراءات أمنية مشددة في كابول استعدادا للانتخابات الرئاسية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:32 م
إجراءات أمنية في
إجراءات أمنية في كابل
ا ش ا
بدأت السلطات الافغانية تشديد الإجراءات الأمنية في كابول استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق بعد غد /السبت/.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) - في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية - أن السلطات الأفغانية سوف تمنع بمقتضى هذه الإجراءات الأمنية سير الشاحنات في شوارع كابول لمنع وقوع التفجيرات الانتحارية، كما قررت وزارة الداخلية تشديد الإجراءات الأمنية في نقاط التفتيش فى كابول.

وأشارت (روسيا اليوم) إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة في أفغانستان تواجه مخاطر كبيرة من أعمال العنف، حيث نفذت حركة طالبان الأفغانية المتمردة سلسلة من التفجيرات استهدفت مكاتب الحملات الانتخابية والمسيرات والاماكن الاخرى ذات الصلة بالانتخابات .

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