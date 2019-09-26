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رياضة

عمرو جمال يتلقى البطاقة الحمراء لأول مرة في تاريخه

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:32 م
صدى البلد
أحمد هاني
تقدم فريق إنبي على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الممتاز.

وقبل نهاية الشوط الأول تلقى عمرو جمال بطاقة حمراء في أول مشاركة أساسية له في الدوري المصري مع طلائع الجيش منذ 815 يوما، وهذه هي البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته.

وانتقل عمرو جمال مؤخرًا إلى طلائع الجيش بصفة الإعارة قادمًا من الأهلي بعد تعثر إنتقاله إلى الصفاقسي التونسي.

أحرز محمد شريف لاعب نادي إنبي هدف تقدم فريقه في الدقيقة 15، من خلال تمريره قصيرة بين لاعبي إنبي لتنتهي بتمريره من أحمد شكري لتصل إلى محمد شريف لتسكن شباك طلائع الجيش.

ويسعى فريق إنبي لتخطي مفاجأة الخسارة من منافسه فريق بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة بالجولة الماضية.

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