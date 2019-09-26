وائل الإبراشي: التسريبات أصابت قناة الجزيرة بالاضطراب والهلع.. فيديو

قال الإعلامى وائل الابراشي إن التنظيم الدولي للإخوان يدير قناة الجزيرة القطرية مشيرا إلى أن هذة القناة فى حالة هلع نظرا لفضحهم على الهواء وإذاعة تسريبات لها وهى تتفق مع البعض لبث الفتنة فى مصر مثل مكالمة حسن نافعة .



وأذاع وائل الابراشي خلال برنامجه "كل يوم" تقرير قناة الجزيرة يظهر حالة الاضطراب التى تحيط بقناة الجزيرة بعد فضحهم عبر التسريبات والتى أكدت تعامل البعض مع هذة القناة مثل حسن نافعة .



وتابع وائل الإبراشي: ان التعامل مع قناة الجزيرة تحديدا لايمكن التساهل فيه ولايمكن أن يباع الوطن بهذا الشكل مشيرا إلى أن المسألة هنا لاتحتاج للتبرير من الجزيرة.



واستكمل وائل الإبراشي أن معظم المظاهرات ضد أردوغان وفى ايران لاتقوم قناة الجزيرة بعرض هذه المظاهرات وما أكثرها.



