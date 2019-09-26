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فن

شمس بحر لفريق واما تحصد 52 ألف مشاهدة في 24 ساعة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:20 م
صدى البلد
قسم الفن
حصدت أغنية "شمس بحر" لفريق واما 52 الف مشاهدة في 24 ساعة علي موقع "يوتيوب" .

وتقول كلمات الأغنية :"شمس بحر ومكان ننسا فيه نفسنا .. سبلى روحك وعيش جوا حضنى أنا .. عيني مش شايفة غيرك قصادى هنا .. والقمر والنجوم غيرانين مننا .. يالا يالا يالا .. نسرق ليلة من الأيام دى الليلة اللى فى بالنا .. لو بحلم بالجنة أوعى حبيبى تفوقنى".

"شمس بحر" كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقى وميكساج نادر حمدي، وتسجيل غناء محمد إسماعيل، وديجيتال ماستر: أليكس جوردون، ستديوهات أبى رودز لندن، منتج منفذ اسلام اسماعيل.

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