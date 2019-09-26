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فن

عمرو ياسين: قدمت 33 فكرة فى نصيبى وقسمتك بروح الفيلم السينمائى

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:11 م
عمرو ياسين
عمرو ياسين
أحمد البهى
أكد الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين أن مسلسل نصيبى وقسمتك بشكل عام بمثابة تحد له كمؤلف.

وتابع "ياسين" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قائلا: إنه حتى نهاية الموسم الثالث تم طرح 33 فكرة، تم تقديمها بروح الفيلم السينمائى، إذ تتراوح مدة كل فيهم من ساعة ونصف إلى ساعتين ونصف".

وأضاف: "لست نادمًا على تقديم كل تلك الأفكار فى عمل واحد، فالمهم بالنسبة لى أن كل قصة تحمل قيمة، فلدى إيمان أن النجاح يتطلب تضحية، وفى الحقيقة أن جميع العاملين فى المسلسل، بذلوا مجهودا كبيرا حتى يخرج بالشكل المطلوب".

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