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ديني

إطلاق اسم شخص معين على المسجد.. الإفتاء توضح الحكم.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:24 م
القسم الديني
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع مانع شرعا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد، سواء من بنوا المسجد أو غيره كالتذكير بعالم أو حاكم أو مصلح، وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان الإطلاق لمجرد تمييزه عن غيره، وسهولة الاستدلال عليه.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن هذا الامر جائز ما دامت النية حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى»، مشيرة إلى أنه إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الرياء والفخر فهذا غير جائز شرعا.

وأوضحت أنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد، سواء من قام ببناء المسجد أو غيره؛ تخليدًا لأسماء الأعلام، أو لتمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه.

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