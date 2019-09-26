البيضاء أم الخدود حمراء.. شاهد.. شيرين رضا ترقص على أغنية يوم تلات بـ حفل عمرو دياب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فسبوك" فيديو للفنانة شيرين رضا، أثناء رقصها على أغنية يوم تلات فى حفل الفنان عمرو دياب المقام بالجونة.



وخلال الفيديو ظهرت شيرين رضا، وهى ترقص وتقول أنا أم خدود حمراء.



وظهر عمرو دياب بـ لوك جديد مرتديا تي شيرت أبيض وبنطلون أسود، وحذاء رياضي أنيق، وإن كانت ملابسه لم تختلف عن آخر حفل له "بنفس لون الملابس".



ومن المقرر نزول الألبوم قريبا جدا ويتضمن ألبوم الهضبة العديد من الأغاني التي تم الإعلان عنها وطرح بعضها، منها: "يوم تلات"، وأغنية الهيد "أنا غير"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الأغاني المتبقية خلال الفترة القادمة.