"البيطريين" توضح كيفية شراء الأسماك السليمة الطازجة.. والتحذير من النافقة

قالت الدكتورة شيرين علي زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، إن هناك علامات تظهر على الأسماك في حاله نفوقها، حيال بيعها مخالفة للجمهور فيجب الحذر حتى لا يصاب المواطن بالأمراض .



وأكدت شيرين زكي لـ"صدي البلد" أن السوائل الموجودة في التجويف البطني للسمكة، اذا كان لونها داكنا غير شفاف فهو دليل على حدوث حالة مرضية للسمكة أدت إلى نفوقها، بالإضافة إلى وجود نوع من أنواع الطفيليات مثل الديدان التي تصيب الحيوانات او الانسان، وخاصة لو تمت تربية الأسماك بمياه مخلوطة مع الصرف الصحي فهو دليل على نفوقها مريضة.



وأوضحت، ان كبدة السمكة لو تغير لونها من البني الي الفاتح أو الاخضر يدل علي مرضها، وتغير لون الكلى والطحال من الاحمر الى شاحب مصاحب بالحبيبات، بالإضافة إلى امتداد الحويصلة الهوائية وتكون مليئة بالهواء يجعل السمكة تطفو وذلك دليل على نفوقها بسبب تغير البيئة ونقص الاكسجين .



وأضافت أنه في حالة شراء الأسماك منظفة، يجب متابعة البائع اثناء التنظيف، والنظر إلى أمعاء السمكة هل هي محتقنة أو وارمة ولونها متجه الى الأخضر وبها طفيليات، فذلك دليل علي نفوق السمكة.



وأشارت إلى كيفية التفرقة بين الأسماك النافقة والسليمة، من خلال شكل السمكة الطبيعي والعين لامعة وبارزة لا يوجد بها عتامة، وقشر السمكه متماسك بشدة، وممشوق ومتماسك غير متدلٍ، وبالضغط عليه ترتد منطقة الضغط، والخياشيم لونها وردي لا تحتوي علي مخاط، والشكل الخارجي بدون بقع أو تآكل ولا تقرحات و لا جروح.