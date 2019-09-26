تامر حسني يختتم حفله فى جامعة مصر الدولية بـ يا رب احفظ مصر

اختتم الفنان تامر حسني حفله في جامعة مصر الدولية منذ قليل باغنية يا تاعبني وسط حشود جماهيرية كبيرة.



وطالب تامر حسني من جمهوره أن يرددوا وراءه جملة "يا رب احفظ مصر" ، لافتا إلى أن مصر قوية وصامدة بشعبها.



ويحيي تامر حسني، حفلا غنائيا آخر يوم الأحد القادم، الموافق 29 من سبتمبر الجاري، في جامعة الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة به منها "عيش بشوقك"، و"ناسيني ليه"، و"كفاياك أعذار"، وغيرها من الأغاني.



يذكر أن تامر حسني يستعد لطرح فيلمه الجديد "الفلوس" في دور عرض السينما، ويشاركه العمل كل من زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.