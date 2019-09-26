وزيرة السياحة: من حقنا استخدام الصور والفيديوهات للمدونين في المعارض الخارجية

قالت وزيرة السياحة ان الترويج فى برنامج الإصلاح الهيكلى يعتمد على ثلاثة محاور هي مفهوم P2P "People 2 People ليتعرف العالم على الشعب المصري وإبداعاته في مختلف مجالات الفن والموسيقى والثقافة والرياضة والعلوم وغيرها من مصادر القوة الناعمة، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة Branding by Destination، بالإضافة إلى أهمية العمل على تحديث آليات الترويج بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة، والاهتمام بالمشاركة الفعالة والهادفة في المعارض السياحية الدولية.



وأضافت وزيرة السياحة خلال كلمتها فى الملتقى الدولى للمدونين والمؤثرين فى مجال السياحة والسفر المنعقد اليوم فى أحد فنادق القاهرة ان خلق المحتوى المتميز تعتمد عليه الوزارة التى تقوم بالترويج مؤكدة ان وجود المدونين أحد إستراتيجيات برنامج الترويج والتنشيط للسياحة فى مصر .



ولفتت إلى ان التعاون والتنسيق ما بين الاجانب وصانعي المحتوى المحلى سيبرز العديد من المحتويات الاحترافية وتناقل الخبرات بالاضافة الى احقية استخدام الصور والفيديوهات فى المعارض السياحية الخارجية .



وشددت الوزيرة على ان التجربة التي يعيشها السائح فى مصر عبر دمج المجتمعات فى التنمية السياحية أمر هام للغاية .



وأضافت ان نتائج الإصلاح باتت واضحة، حيث حصدت مصر أعلى دولة تقدمت فى ترتيب الترويج ورصد اخر تقرير ان مصر الأولى فى القارة الأفريقية لخلق علامة تجارية للدولة عبر الصمود والصلابة للسياحة كنموذج لدول أخرى.