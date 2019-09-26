ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مينا مسعود: هذا أصعب شيء قابلته في "علاء الدين".. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:10 م
مينا مسعود
مينا مسعود
محمد القاضي
قال النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، إنه قام بتمثيل العديد من الأدوار قبل قيامه بدور علاء الدين.

وأضاف "مينا مسعود"، خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «مكنتش قلقان من التمثيل في فيلم علاء الدين علشان الفيلم كنت بمثل كتير».

وأشار: «الغناء من أصعب الأشياء اللي قابلتني في الفيلم علشان مش متعود على الغناء»، موضحا: «اضطريت إني العب جيم قبل ما أمثل الدور علشان جسمي يتحسن».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش مصدق.. العالمي مينا مسعود: سعيد برجوعي لـ مصر أم الدنيا

أخبار التوك شو.. افتتاح الجونة السينمائي.. محمد رمضان: الأغاني بتاعتي تحفيزية للشباب.. وسقوط محرج لفنانة

قبل ظهوره في برنامجها.. ماذا قالت منى الشاذلي عن مينا مسعود

ترشيحاتنا

تخلص من الكرش فى يومين .. 13 طريقة لحرق دهون البطن

محمد هنيدي يثير استياء الصحفيين بالجونة.. أعرف السبب

عمرك ما هتتعلم إلا إذا حاولت.. رسالة ياسمين صبري من داخل سيارتها

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. معاش إضافي في هذه الحالات

مدرب حراس الزمالك يخصص فقرة بدنية لـ رباعي الفريق

خرفان عندها حرقان.. فنان يطلق أغنية نارية تهاجم جماعة الإخوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

بفستان طويل .. آيتن عامر بإطلالة رقيقة في الجونة

رياضيون ومثقفون وفنانون وإعلاميون على قلب رجل واحد ..صور