مينا مسعود: هذا أصعب شيء قابلته في "علاء الدين".. فيديو

قال النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، إنه قام بتمثيل العديد من الأدوار قبل قيامه بدور علاء الدين.



وأضاف "مينا مسعود"، خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «مكنتش قلقان من التمثيل في فيلم علاء الدين علشان الفيلم كنت بمثل كتير».



وأشار: «الغناء من أصعب الأشياء اللي قابلتني في الفيلم علشان مش متعود على الغناء»، موضحا: «اضطريت إني العب جيم قبل ما أمثل الدور علشان جسمي يتحسن».

