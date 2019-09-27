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اقتصاد

9.6 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 9.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1415 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية .

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1029 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 52.22% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 47.78 % خلال الأسبوع.

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