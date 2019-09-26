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أخبار العالم

ترامب يحظر دخول المسئولين الإيرانيين وعائلاتهم للولايات المتحدة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:16 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر مرسومًا يحظر فيه دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني وأفراد عوائلهم إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إنه بموجب هذا المرسوم سوف لن يُسمح لقادة إيران وعائلاتهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، ولن يتمكن أفراد النخبة من مسؤولي النظام الإيراني من جني فوائد المجتمع الأمريكي الحر، بينما يعاني الشعب الإيراني من فساد النظام وسوء إدارته.

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