بعد حصوله على خمس من جوائز سيني جونة.. تامر عشري: هدفي صناعة فيلم يصل للجميع



وعن توقعاته من رحلته المرتقبة لعاصمة السينما في العالم هوليوود وهي الجائزة التي حصل عليها من السفارة الأمريكية بالتعاون مع فيلم اندبندنت وتشمل زيارة استديوهات هووليود.



قال عشري إنه يطمح أن تساهم الجائزة في تطوير السيناريو المكتوب للفيلم والذي شارك به في المسابقة وأكد أن هدفه صناعة فيلم "حلو"على حد تعبيره يصل للجميع سواء للجمهور العادي في السينمات أو المتخصصين في المهرجانات فأفلامي للجميع ولا يستطيع القول إنها أفلام للحصول على جوائز المهرجانات فقط.



وقال المنتج الشاب أمير الشناوي إنه "سعيد جدا" بحصول فيلمه "نافورة باخشيساراي" الفيلم الوثائقي الطويل على جائزة السفارة الأمريكية ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.



وتابع أن الفيلم يروي قصة خمس راقصات بالية بدأن في القاهرة ومنهم ماجدة صالح اشهر راقصة بالية مصرية يتجمعوا للمرة الأولى لأداء أول رقصة لهن بدار الأوبرا وسنقوم بإعادة إحياء المشهد بتقنية الهولوجرام وسنتابع رحلة الراقصات الخمس منذ الستينيات وحتى الآن.



وأكمل: ونأمل أن نجد من يساعدنا لتوفير الجزء التقني لفيلمنا وهو جزء لن نجده سوى في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما جعلنا سعداء بالفوز بهذه الجائزة، وأضاف نأمل أن ننتهي من فيلمنا ليكون فيلما متكاملا بحلول العام القادم لنشارك به في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته القادمة، وأن يدعم فوز فيلمنا التسجيلي وجود قناة مصرية متخصصة للأفلام الوثائقية والتسجيلية، خاصة أن الأفكار في مصر كثيرة ومتعددة والمحتوى متنوع ونحتاج لمثل تلك القناة.



يذكر أن الفيلم في مرحلة التطوير ومن إخراج المخرج الشاب محمد طاهر، وتتيح الجائزة فرصة سفر لمدة أسبوع لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ليكون لدى أصحاب الفيلم فرصة للتعامل مع صناع الأفلام الوثائقية في أمريكا.



وكان أبرز الحضور في الحفل الفنانة بشرى والفنانة الأردنية صبا مبارك، ومدير المهرجان انتشال التميمي.



وقدمت السفارة الأمريكية مع مؤسسة السينما العملاقة التي يقع مقرها في لوس أنجلوس ومؤسسة "فيلم اندبندنت" جائزتين تبلغ قيمة كل منهما 15000 دولار أمريكي، تمنح في صورة رحلة لستة أيام بين صناع السينما الأمريكية في هوليوود، من خلال منصة "سبرنج بورد" التابعة لمهرجان الجونة التي أقامت حفل توزيع جوائزها.



وتشمل الجوائز "جوائز الاسكريبت" لكاتب سينمائي مصري، وجائزة "منتدى فيلم إندبندنت" في لوس أنجلوس لمنتج إبداعي مصري. ويشارك رئيس مؤسسة فيلم إندبندنت، جوش ويلش، كعضو لجنة تحكيم في المسابقة لاختيار الفائزين.

قال المخرج تامر عشري الحائز على خمس جوائز بحفل توزيع جوائز منصة الجونة "سيني جونة"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عن فيلم "في الجول" إن الفيلم يروي قصة لاعب كرة محترف أصيب بقطع في الرباط الصليبي وقرر ألا يعود لتنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من لاعب كرة ينتظره مستقبل مبهر لمشرد مطارد ومعرض للترحيل وبدلا من أن تفتح له أبواب الشهرة انفتحت عليه أبواب جهنم.وأشار عشري في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الفيلم مستوحى من قصة حقيقية للاجئ سوري ولكنه فضل أن يمصرها ليجردها من أي بعد سياسي لتتحول لقصة إنسانية.