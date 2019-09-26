ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سفير مصر السابق بـ أنقرة يكشف سبب تصريحات أردوغان المستفزة ضد القاهرة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:25 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
شيماء مصطفى
قال عبد الرحمن صلاح آخر سفير مصري في تركيا، إن استدعاء مصر للقائم بالأعمال السفير التركي من شأنه تقديم احتجاج حول تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شؤون مصر الداخلية.

وأكد عبد الرحمن صلاح، في تصريحات لـ روسيا اليوم، أن الاستدعاء جاء على خلفية القبض على أشخاص يحملون الجنسية التركية يدعون للتظاهر في مصر.

وأشار: إلى أن تصريحات أردوغان المستفزة، ما هي إلا محاولة للحفاظ على البقية من مؤيديه الإخوان داخل المجتمع التركي، موضحا أن أردوغان نصب نفسه "خليفة للمسلمين".

ولفت: إلى أن تعليقات أردوغان أصبحت على جميع الدول وليس مصر فقط.

وكانت وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة مصطفى كمال الدين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات أردوغان المستفزة وتدخله في شئون مصر، خلال إلقائه خطابًا في اجتماعات الجمعية العامة الـ 74 للأمم المتحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أكاذيب أردوغان.. الخارجية المصرية تستدعي القائم بأعمال السفير التركي

ترشيحاتنا

فيديوجراف| تفوقت على رانيا يوسف.. نجلاء بدر بإطلالة مثيرة

فيديو صادم لـ برج يهتز جراء زلزال تركيا.. شاهد

إليسا تستعرض مهارتها فى قيادة الدراجة خلال إجازتها.. شاهد

بعد خسارة وزنها.. آيتن عامر تخطف الأنظار بفستان يبرز رشاقتها

شاهد.. أول ظهور لـ عمرو دياب في الجونة

ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

بفستان طويل .. آيتن عامر بإطلالة رقيقة في الجونة

رياضيون ومثقفون وفنانون وإعلاميون على قلب رجل واحد ..صور