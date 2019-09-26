سفير مصر السابق بـ أنقرة يكشف سبب تصريحات أردوغان المستفزة ضد القاهرة

قال عبد الرحمن صلاح آخر سفير مصري في تركيا، إن استدعاء مصر للقائم بالأعمال السفير التركي من شأنه تقديم احتجاج حول تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شؤون مصر الداخلية.



وأكد عبد الرحمن صلاح، في تصريحات لـ روسيا اليوم، أن الاستدعاء جاء على خلفية القبض على أشخاص يحملون الجنسية التركية يدعون للتظاهر في مصر.



وأشار: إلى أن تصريحات أردوغان المستفزة، ما هي إلا محاولة للحفاظ على البقية من مؤيديه الإخوان داخل المجتمع التركي، موضحا أن أردوغان نصب نفسه "خليفة للمسلمين".



ولفت: إلى أن تعليقات أردوغان أصبحت على جميع الدول وليس مصر فقط.



وكانت وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة مصطفى كمال الدين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات أردوغان المستفزة وتدخله في شئون مصر، خلال إلقائه خطابًا في اجتماعات الجمعية العامة الـ 74 للأمم المتحدة.