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حوادث

السيطرة على حريق محدود بمبنى الوحدة المحلية لمدينة نقادة في قنا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:30 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محدود
ا ش ا
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا من السيطرة على حريق محدود نشب داخل مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة اليوم الخميس.

وكان مدير أمن قنا اللواء مجدى القاضى تلقى إخطارا بالحريق، فانتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران، وبالفحص تبين أن الحريق أسفر عن احتراق عدد كبير من طلبات التراخيص وطلبات تقنين أملاك الدولة، كما تسبب في احتراق جهاز كمبيوتر وبعض الاثاث.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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