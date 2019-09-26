باكستان: ارتفاع المصابين بحمى الدنج في كراتشي إلى 3000 شخص

أفادت آخر التقارير الإخبارية الواردة من إسلام آباد الليلة بارتفاع عدد المصابين بحمى الدنج في مدينة كراتشى الباكستانية إلى 3000 شخص .



وذكرت قناة (جيو) الباكستانية - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن عدد الوفيات بهذا المرض في كراتشي ارتفع إلى 5 أشخاص من بينهم 4 لفظوا أنفاسهم على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية .



وأضافت قناة (جيو) أن عدد الوفيات نتيجة حمى الدنج فى إقليم البنجاب الباكستاني ارتفع ايضا الى 18 شخصا فيما أعلن السلطات الصحية عن اكتشاف 424 حالة جديدة من المصابين بالمرض فى ذات الإقليم، حيث ينتشر الفيروس المسبب له بصورة لا هوادة فيها .