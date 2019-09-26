طالبان تهدد بعرقلة التصويت في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

هددت حركة (طالبان) الأفغانية اليوم بعرقلة عملية التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تنطلق بعد غد /السبت/.



وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن طالبان أصدرت تعليمات إلى عناصرها تطالبهم فيها باستخدام كل ما تحت أيديهم من إمكانيات من أجل منع التصويت في الانتخابات الرئاسية في مختلف أنحاء البلاد .



وكانت السلطات الافغانية قد فرضت حظرا على سير الشاحنات في شوارع العاصمة - كابول - تحسبا لوقوع عمليات انتحارية، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية فى العاصمة الافغانية .