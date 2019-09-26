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أخبار العالم

طالبان تهدد بعرقلة التصويت في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:20 م
طالبان
طالبان
ا ش ا
هددت حركة (طالبان) الأفغانية اليوم بعرقلة عملية التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تنطلق بعد غد /السبت/.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن طالبان أصدرت تعليمات إلى عناصرها تطالبهم فيها باستخدام كل ما تحت أيديهم من إمكانيات من أجل منع التصويت في الانتخابات الرئاسية في مختلف أنحاء البلاد .

وكانت السلطات الافغانية قد فرضت حظرا على سير الشاحنات في شوارع العاصمة - كابول - تحسبا لوقوع عمليات انتحارية، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية فى العاصمة الافغانية .

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