نائب رئيس اتحاد عمال مصر يطالب بالتوحد فى مواجهة أعداء الوطن

طالب مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام جميع المصريين بالتوحد في مواجهة أعداء الوطن الذين يسعون بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لهدم النجاحات التي تم إنجازها خلال السنوات القليلة الماضية.



وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على ضرورة استكمال الإصلاح الاقتصادى خاصة وأننا في مراحله الأخيرة وسيعني الشعب المصرى ثمرات هذا الإصلاح جميع طبقات الشعب.



وأكد البدوى أن لديه الثقة على وعى الشعب المصرى وأنه لن يتسابق وراء الدعوات الهدامة التي تسعى مخابرات الحاكم العثمانى وتميم دويلة القطر بثها بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين فى نفوس بعض المصريين.