مياه البحيرة تعلن ضعف المياه في منطقة العباسي السبت لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن ضعف المياه عن منطقة العباسي، وذلك يوم الموافق السبت الموافق 28 /9 /2019 من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم، وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال غسيل المروق رقم (2) بمحطة مياه العباسي.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.