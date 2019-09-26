شريف عامر يخصص حلقة اليوم لعرض المشروعات القومية بمحافظة بور سعيد.. فيديو

خصص الإعلامي شريف عامر، حلقة اليوم من محافظة بورسعيد، لعرض حلقة خاصة عن انطلاق أهم المشروعات القومية الخاصة بصحة وعلاج المواطن المصري.



وقال عامر خلال تقديمه برنامج، يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بي سي، إن مدن القناة هي خط الدفاع الأول لأى شيء.



وأضاف أن خدمة التأمين الصحي الشامل، تطبق على 920 ألف مواطن من بور سعيد.



وأشار الإعلامي شريف عامر إلى أن مصر كبيرة واليوم نتابع من داخل المستشفيات طريقة تعامل الأطباء مع المواطنين.