ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شريف عامر يخصص حلقة اليوم لعرض المشروعات القومية بمحافظة بور سعيد.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:04 م
شريف عامر
شريف عامر
البهى عمرو
خصص الإعلامي شريف عامر، حلقة اليوم من محافظة بورسعيد، لعرض حلقة خاصة عن انطلاق أهم المشروعات القومية الخاصة بصحة وعلاج المواطن المصري.

وقال عامر خلال تقديمه برنامج، يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بي سي، إن مدن القناة هي خط الدفاع الأول لأى شيء.

وأضاف أن خدمة التأمين الصحي الشامل، تطبق على 920 ألف مواطن من بور سعيد.

وأشار الإعلامي شريف عامر إلى أن مصر كبيرة واليوم نتابع من داخل المستشفيات طريقة تعامل الأطباء مع المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورسعيد أيقونة نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل .. وتعميمها على باقي المحافظات قريبا

الوزراء: النظر في معايير الإعفاء من اشتراكات التأمين الصحي الشامل كل 3 سنوات.. فيديو

الحكومة تنفي البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي في جهات بعينها دون غيرها

تعرف على حقيقة حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية من الاشتراك في منظومة التأمين الشامل

ترشيحاتنا

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. معاش إضافي في هذه الحالات

تجميع شباب للتظاهر .. الداخلية : ضبط شخص بحوزته كوبونات بقيمة مادية للنزول للتحرير

برفقة ليلى علوى وباسم وتامر .. إطلالة جذابة لـ الهام شاهين في الجونة

تعليق مثير من بيبو على تولي حسام البدري قيادة المنتخب.. فيديو

استياء في الأهلي بسبب حسين السيد.. تفاصيل مثيرة

بعد عودته من ألمانيا.. أول تعليق من مؤمن زكريا عن تطورات حالته الصحية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنهم توءم.. لن تصدق مدى التشابه بين الأمير هاري وطفله آرتشي

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

بفستان طويل .. آيتن عامر بإطلالة رقيقة في الجونة