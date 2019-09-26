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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم 26-9-2019.. ميتشو يشرف على تأهيل اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغال.. ومحمود علاء ينتظم في مران الفريق

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:42 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، 26 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:

ميتشو يشرف على تأهيل لاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال

حرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الإشراف بنفسه على الصحة البدنية والتأهيلية التي أداها لاعبو الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

مدرب حراس الزمالك يخصص فقرة بدنية لـ رباعي الفريق
حرص باجيك دراجون مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخصيص فقرة بدنية وتأهيلية خاصة لرباعي حراس مرمى الفريق" محمد عواد ، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي، ومحمد قنديل ،"وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي .

محمود علاء ينتظم في مران الزمالك.. وتدريبات علاجية لـ عبد الغني وعبدالعزيز
انتظم محمود علاء مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، وذلك عقب الراحة التي منحها له الصربي ميتشو المدير الفني للفريق امس استعدادا للمواجهة الافريقية المقبلة أمام بطل السنغال.

جينيراسيون فوت السنغالى يصدم نادى الزمالك.. شاهد التفاصيل
كشف مصدر بنادي الزمالك عن رفض نادي جينيراسيون فوت السنغالى، عرضا من نادي الزمالك بتحمل تكاليف إقامته فى الإسكندرية..

اليوناني أنطونيو مشرفا على اللياقة البدنية بـ نادي الزمالك
حرصت إدارة قطاع الكرة بنادي الزمالك علي الاتفاق مع مجلس إدارة النادى على تعيين اليونانى أنطونيو مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، مديرًا للبرامج البدنية بالنادى، على أن يتولى المسئولية عقب وصول مدرب الأحمال الجديد للانضمام إلى الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة ميتشو.

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