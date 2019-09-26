الرئيس الفلسطيني يتعهد بإجراء أمر ضروري فور عودته من نيويورك

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، إنه سيعلن فور عودته من نيويورك عن أمر في غاية الأهمية.



ووفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية، اعلن عباس عن موعد اجراء الانتخابات العامة، ودعا، في كلمته بالدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة، للإشراف على إجراء هذه الانتخابات.



وأكد الرئيس الفلسطيني أنه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.