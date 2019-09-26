ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يتعهد بإجراء أمر ضروري فور عودته من نيويورك

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:38 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
شيماء مصطفى
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، إنه سيعلن فور عودته من نيويورك عن أمر في غاية الأهمية.

ووفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية، اعلن عباس عن موعد اجراء الانتخابات العامة، ودعا، في كلمته بالدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة، للإشراف على إجراء هذه الانتخابات.

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تعلن موعد سفر ظريف إلى نيويورك

من الأمم المتحدة.. الرئيس الفلسطيني يدعو لإجراء انتخابات تشريعية

الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد

ترشيحاتنا

مينا مسعود: هذا أصعب شيء قابلته في "علاء الدين".. فيديو

تعليق مثير من بيبو على تولي حسام البدري قيادة المنتخب.. فيديو

الفيفا يبرئ مدرب وقائد منتخب مصر في عدم التصويت لمحمد صلاح بجائزة الأفضل

على طريقة محمد هنيدي.. تحويل مسار طائرة بسبب راكبة علقت بالمرحاض

تعرف على الفريضة التي بغيابها تنزل المصائب وتهدم الدول.. فيديو

ميدو يكشف تفاصيل عدم التصويت لـ محمد صلاح في The Best

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

بفستان طويل .. آيتن عامر بإطلالة رقيقة في الجونة

رياضيون ومثقفون وفنانون وإعلاميون على قلب رجل واحد ..صور